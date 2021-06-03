Enflasyon verisi öncesi altın, dolar, euro kritik seviyede

Türkiye bugün TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon rakamlarını beklerken, piyasaların yeni zirve arayışı sürüyor. Dolar, Euro ve altın yeni rekorun kıyısında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında “Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız." demiş, bu açıklamanın ardından döviz rekor bir yükseliş yaşamıştı.

Dün kritik bir açıklama da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan geldi. Kavcıoğlu Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün 3. çeyreğin sonunda, 4. çeyreğin başı gibi olacağının düşünüldüğünü belirterek, "Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır. Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor." dedi.

Bu açıklamaların gölgesinde yükselişini sürdüren piyasalar kritik enflasyon verisinin açıklanacağı bugün de yine zirvede.

DÖVİZ

Dolar/TL 8,59 TL'den işlem görürken, Euro/TL 10,51 TL'den, Sterlin/TL ise 12,20 TL'den fiyatlanıyor.

Dolar geçen hafta, 8,61 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini görmüştü. Bu hafta başında ise 5,50'nin altına inmişti.

KRİPTO

Kripto para piyasasında ise Bitcoin yeniden toparlanmaya çalışıyor. BTC 38 bin 32 dolardan, Etherium ise 2 bin 768 dolardan işlem görüyor.

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çerçeve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, toplam piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerine çıktı.

ALTIN/GÜMÜŞ

Gümüş 7,78 TL seviyesinden fiyatlanırken, Onsu 1.903 dolara çıkan altında, gram altın 521/526, çeyrek altın 844/863, Cumhuriyet altını ise 3.475/3.516 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Ons altın fiyatlarındaki yükselişin de desteklediği gram altında tarihi zirve olan 540.6 lira seviyesine doğru ilerliyor.

ENFLASYON BEKLENİYOR

2021 Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2021 Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Mayıs ayı enflasyon rakamları memur ve emeklilerin alacağı zam oranını etkileyeceği için gözler TÜİK’te...

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

DOĞALGAZA YİNE ZAM GELDİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.



Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

OECD, 2021 İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

OECD'nin "Mayıs Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8’e revize etti.

Raporda, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiği, alınan hızlı kararlar neticesinde çok sayıda ülkenin Kovid-19 salgınında yaşanan yeni dalgalarla daha başarılı bir şekilde başa çıktıkları kaydedildi.

Altın için beklenmedik tahmin: Alım fırsatı olabilir...

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yükseliş trendinde olan altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan yorum geldi. A Para yayınına katılan 6 uzman, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini açıkladı.

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Dünyaca ünlü ekonomistlerden dolar ve euro için korkutan tahmin

Türk Lirası karşısında bir yükselişini hızlandıran döviz piyasasından peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türk lirasındaki değer kaybını değerlendiren dünyaca ünlü ekonomist dolar ve euro için korkutan bir tahminde bulundu.



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