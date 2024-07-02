Enflasyona 1 kala, Dolar, Euro ve altın kritik seviyede

TÜİK'in yarın açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamları öncesinde Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirvedeki seyri tüm hızıyla sürüyor. Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen hafta açıklanan Haziran ayı politika faizi kararının ardından piyasalar şimdi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Hem haftanın hem de ayın ilk işlem gününde döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki yerini koruyarak başladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) ekonomistlerin beklentisine paralel olarak Haziran ayı politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu beklenirken, Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,63 TL'den, Euro 35,09 TL'den, Sterlin 41,35 TL'den, Japon Yeni ise 20,25 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,70 TL'den, Euro 35,13 TL'den, Sterlin 41,40 TL'den, Japon Yeni ise 20,26 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 329 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 444 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 19 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 532 TL'den, Gümüş ise 30,82 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 322 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 440 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 19 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 532 TL'den, Gümüş ise 30,77 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 63 bin 26 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 457 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 86,64 Dolar'dan işlem görüyor