Enflasyondaki rekor piyasaları ateşledi! Dolar, Euro ve altında ibre yukarı döndü

TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında piyasalar yeniden yukarı doğru hareketlendi. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılının ilk enflasyon rakamının ardından piyasalar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,69, aylık %11,10 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Böylelikle enflasyon Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BAKAN NEBATİ: "NİSAN'DA ZİRVEYE ÇIKACAK"

TÜİK'in enflasyon açıklaması öncesinde enflasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Bu bilgilerin gölgesinde piyasalarda ise son durum şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,56 TL'den, Euro 15,58 TL'den, Sterlin ise 18,49 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5390 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4120 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.806 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 781/788, çeyrek altın 1.266/1.293, Cumhuriyet altını ise 5.213/5.268 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 9,82 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 37 bin 417, Ethereum ise 2 bin 711 dolar seviyesinde.

Analistler, jeopolitik riskler ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamayı zorlaştırdığını bildirdi. Yurtiçinde ise bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,69 artarak beklentileri aştı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen haftaki yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttiklerini açıklamıştı.