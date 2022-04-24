Enflasyonun bizi getirdiği son nokta: Artık kiloyla değil, taneyle satılıyor

Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın belini bükmeye devam ederken pazar esnafı insanların artık ürünleri kiloyla değil yarım kilo veya tane şeklinde aldığını belirtti.

Vatandaş meyve-sebze fiyatlarındaki pahalılığın arkasındaki sebepleri araştırıyor. Üretici enflasyonu ve akaryakıta yapılan zamlarla birlikte metropol kentlerde kurulan pazarlarla nüfusu daha küçük ama tarım bölgesi olan halk pazarları arasında fiyat farkı gözlemleniyor.

Manisa Halk Pazarında domatesin kilosu 16 liradan patlıcanın kilosu 15 liradan, kabağın kilosu 10 liradan, salatalığın kilosu 8 lira olarak belirlenmiş durumda. Vatandaş yüksek fiyattan dolayı pazar arabasını dolduramamaktan şikayetçi. Pazarcılar ise ürünlerin artık eskisi gibi kiloyla değil yarım kilo veya 10-15 liralık olarak sattığını bildirdi. Hem vatandaş hem pazarcılar havaların ısınmasıyla beraber fiyatların düşmesi bekleniyor.

PATATESİN KİLOSU 10 LİRA

Manisa Halk Pazarında yemeklerin vazgeçilemez ikilisi patates ve soğan fiyatlarındaki yükseklik göze çarpıyor. Patatesin 3 kilosu 30 liradan, soğanın 2 kilosu 10 liradan satılıyor.