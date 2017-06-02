Engel tanıma sistemi 7 yıldır beklemede

Şırnak'taki helikopter kazası, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan helikopterlerde yüksek gerilim hattı ve benzeri engellere karşı ‘engel tanıma ve uyarı sistemi’ni yeniden gündeme getirdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Ağırlıklı olarak Kara Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan farklı tipteki yaklaşık 172 helikoptere engel tanıma ve uyarı sistemi takılması için Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) 2010’da proje başlattığı ancak bir türlü tamamlanamadığı ortaya çıktı. Buna gerekçe olarak, sistemlerin helikopterlere ek ağırlık getirdiği ve verimli olmadığının gösterildiği öne sürüldü. SSM projeyi 30 Mart 2017 tarihinde yeniden güncellerken, internet sitesinde projenin sözleşme imza aşamasında olduğu ifade edildi.

Yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopter kazalarında, önceki günkü faciayla birlikte toplam 50 askerin şehit olduğu öğrenildi. 1993 yılından bu yana meydana gelen kazaların altısında Sikorsky, ikisinde Cougar, birinde de polis helikopteri yüksek gerilim hatlarına çarparak düştü. Karada çıplak gözle rahatlıkla görülebilen, ancak özellikle alçak uçuş esnasında havada çok zor fark edilen yüksek gerilim telleri, helikopterler için en tehlikeli pasif tehditler arasında yer alıyor. Askeri helikopterler, Doğu ve Güneydoğu’da füze ve uçaksavar tehdidi nedeniyle alçaktan uçtukları ve sık sık sarp arazilerden kalktıkları için tel tehlikesiyle karşılaşıyorlar. Küresel konumlandırma sistemleriyle birlikte çalışan engel tespit sistemlerinin uçuş yapılan arazi üstündeki gerilim hatlarını önceden fark edip pilotları hem görsel hem de sesle uyarıyor.

ABD’de yüksek gerilim hatlarının neden olduğu kazalar nedeniyle ABD ordusundaki helikopterlerin büyük kısmına erken tanıma ve uyarı sistemi yerleştirildiği bildirildi.