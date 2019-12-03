Engelleri yıktı senarist ve yönetmen oldu

Ertan Doğan, 1978 yılında Bursa'da doğdu. Doğum sırasında beyninin oksijensiz kalması nedeniyle Serebral Palsi (Beyin Felci) hastası oldu. %99 bedensel engelli olmasına rağmen ilkokulu yaşıtlarıyla birlikte dereceyle bitirdi. Daha sonra ulaşımının zorluğu ve okul binalarının engelli dostu olmaması nedeniyle eğitimine ara verdi. Bedensel engeli ona çok büyük duvarlar ördü. Ancak annesi Memnune Doğan onun bedeni oldu.

Hayatlarını değiştiren soru: “Bana organ nakli yapılabilir mi?”

6 yaşındayken TV’de organ naklinden bahseden bir doktoru izleyen Ertan Doğan annesine sordu: Bana da organ nakli yapılabilir mi?” Ertan’ın bu sorusu hayatlarını değiştirdi. Annesi yanıt verdi: “ Ertan bu organ nakli senin anladığın organ nakli değil, kol bacak nakledilemez ama ben sana bedenimi ödünç verebilirim, ömür boyu ödünç veririm, beyin sen olursun beden ben olurum kullanırız.”

Hayata küsmeyen Doğan, 18 yaşından itibaren on yıl boyunca ilk kitabı üzerinde çalıştı. 2006 yılında "Ben de Varım" isimli anı roman tarzındaki kitabı yayımlandı. Ardından İkinci kitabı "Ölüme Çalım" 2009'da piyasaya çıktı. Kendisine gelen kısa film senaryosu yazma teklifi yaşantısını tamamen değiştirdi. Bıraktığı eğitimine tekrar döndü. Orta ve Lise eğitimini 3 yılda dışarıdan bitirdi.

Belgesel Film Projesi için sponsor desteği arıyor

Üniversite sınavına giren Ertan Doğan, Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünü kazandı. Bu yıl okulda son senesi olan Doğan, bu süre içerisinde bir çok senaryo ve kısa filme imza attı. “Sinema tutkusu hayatımla eş değer” diyen yetenekli sinemacı bu yıl başarılı bedensel engellilerin hikâyesine yer vereceği büyük bir belgesel projesi için çalışıyor. Devlet büyüklerinden ve sosyal farkındalık projelerine destek veren kuruluşlardan yardım isteyen Ertan Doğan bir an önce bu hayalini hayata geçirmeyi umuyor.