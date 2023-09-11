  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı

Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı

Güncelleme:

Bursada zihinsel engelli gencin başına silah dayayıp, öldüresiye döven Suriye uyruklu 2 çocuk tutuklandı.

Bursa'da engelli gencin başına silah dayayıp kanlar içinde kalana kadar döven 2 çocuk tutuklandı.

Olay, 4 Eylül'de Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı'nda yaşandı. Yüzde 60 zihinsel engelli E.S. (22), sosyal medyadan kız arkadaşıyla yazıştığını iddia eden Suriye uyruklu S.A. ve İ.E. ile parkta buluştu.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheliler, E.S.'nin başına silah dayayıp, kanlar içerisinde kalana kadar dövdü. Bu sırada şüphelilerin bir arkadaşı da yaşananları, cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Engelli genci döven şüpheliler, daha sonra kaçtı. E.S.'nin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.S., tedavisinin ardından taburcu edildi. E.S.'nin şikayeti sonrası polis, 6 Eylül'de S.A. ile İ.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Konuya ilişkin Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Söz konusu olay görüntülerinden hareket edilerek müşteki E.S.'yi darp ettiği tespit edilen yaşı küçük yabancı uyruklu şüpheliler S.A. ve İ.E. 06.09.2023 tarihinde yakalanmış, 07.09.2023 günü çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan çocukları suça sürükleyen ve o anları videoya çeken zanlı ise aranıyor.

Etiketler engelli genç suriyeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları fulleyin! Çifte zam geliyor!
İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı
Cehennemin Dünya'daki kapısı diye bilinen dev yanardağ yeniden faaliyete geçti
Taksim'de tepki çeken anlar: Şortlarını indirip fotoğraf çektiler
Prof. Dr. Şengör'den yeni İstanbul depremi açıklaması: ''Korkunç bir şey olacak''
İlber Ortaylı'dan İstanbul için asgari ücret önerisi
Bursa'nın enfes lezzeti İskender'in fiyatı dudak uçuklattı
Borsa'da halka arz uyarısı: ''Keriz silkelemeye dönüşmesin!''
İşte spor ekranlarının en güzelleri...
Bu güzellik Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da görüntülendi