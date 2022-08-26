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Engelli gibi davranıp dilenen şahıs bacağındaki aparat çıkınca depar attı

Engelli gibi davranıp dilenen şahıs bacağındaki aparat çıkınca depar attı

Dilencilik yöntemleri ile insanların duygularını sömüren bir kişinin oyununu zabıta ekipleri bozdu.

Dilencilik yöntemlerine her geçen gün biri daha ekleniyor. Bu seferki eski bir yöntem olsa da dilencinin bacağındaki aparat yeni sayılır. Engelli gibi davranan adam dilendi. Zabıta memurları bacağındaki aparatı çıkarınca koşmaya başladı. 

Dilencinin oyununu zabıta bozdu

Engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıtalar bozdu. Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri,  D-655 kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında 'Bir babanın feryadı' başlıklı gazete küpürünü gösterip, duygu sömürüsü yaparak dilenen kişiyi, zabıta müdürlüğüne getirdi.

Fotoğraftaki bile kendisi değilmiş

Dilencinin kullandığı gazete küpüründeki babanın da kendisi olmadığı belirlendi. Zabıta memurlarının ortopedik aparatı çıkarmasıyla engelli olmadığı anlaşılan dilencinin topladığı paraları çorabına sakladığı tespit edildi.

Bacağındaki aparat çıkarılınca koşmaya başladı

Aparat çıkarılınca dilenen kişinin müdürlüğün bahçesinde koştuğu görüldü. Karabük'ten Düzce'ye gelip dilendiği tespit edilen ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesilirken, üzerindeki paralara da tutanak tutularak el konuldu.

Etiketler zabıta ekip dilenci
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