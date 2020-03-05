Araç alım şartları kişinin engel durumuna göre belirlenir. Engel oranı % 40 ve üzeri olan kişiler araç alırken, özel engelli aracı kullanmaya da yetkisinin olması gerekir.

Engelli Raporu ile Araç Alımı 2020 Şartları İçin Gerekli Belgeler

Bunun için bireyin H sınıfı ehliyet alması gerekir. Satın alınacak araç engelli kişinin yakını tarafından kullanılacaksa, aracı kullanan kişilerin B sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.

Engelli raporunda engel sahibi kişinin araç kullanıp kullanamayacağına ilişkin ibare yer alan evrak mutlaka bulunmalıdır.

Engelli Raporu ile Araç Alımı 2020 Hesaplama Kriterleri

Engelli raporu 2 farklı şekilde araç alınır. Engel durumuna göre araç alanlara yapılan uygulama şu şekildedir:

%40 ve üzeri engelli raporu sahiplerinin satın alacakları araçlarda engellinin kendi kullanacağı araçlar olarak sınıflandırılır.

Engellilik derecesi %90 oranında engel raporu ile araç alan engelli vatandaşlara araçlarının bir yakınları tarafından kullanılması izni verilir.

Engelli Raporu ile Alınan Aracı Kimler Kullanabilir ?



Engelli birey araç satın aldıktan sonra satın aldığı aracı 5 yıl kendisinin kullanması gerekir. 5 yıl dolmadan aracı satmak zorunda kalan kişiler ise yararlandıkları ÖTV indirimini geri yatırmak zorundadır.

%90 ve üzeri oranında engel sahibi raporu olan kişilerin raporlarında özel engelli aracı kullanabilir olduğu belirtilmiş ise sahip oldukları özel aksamlı araçlarını kullanabilirler.

Engel durum araç kullanmaya izin vermeyen kişilerde ise 1. Dereceden başlayarak 3.dereceye kadar olan yakınlarının ÖTV siz araç alabilir.

Engelli Raporu ile Araç Alımı indirim Hesaplama



2020 Yılında Sağlık kurullarından alınmış raporlarda %90 üzeri engel sahibi olan kişiler ÖTV indirimli araç almaları için engel oranını gösteren raporu olması gerekir.

Araç kullanmaya müsait olmadıkları raporda belirtilen kişilerin aracını 3.dereceye kadar yakınlar kullanabilir.

%90 engel haricinde ortopedik engelliler ÖTV indirimi nden faydalanabilir. Araç alımlarında trafik tescil işlemlerinin yapılması gerekir.

Engelli Raporu ile alınan aracın Aracı kullanacak olan kişiye ait belgelerin bulunması gerekir. Engelliye ait olan araçları bir başkası kullanamaz.

Engelli aracı kimin kullanacağı satın alma sırasında belirlenir. Engelli araçların 5 yıl boyunca satılması yasaktır.

5 yıllım süre dolmadan aracın sahibi araç satışı gerçekleştirirse Ötv Muafiyeti kalkar ve motor silindir hacmine göre ÖTV vergisi geri tahsil edilir.

Aracın süre dolmadan satışı ÖTV vergisi ödendikten sonra yapılabilir. Aracı satın alacak kişi de engel sahibi ise belirtilen süre 3 yıla düşer.