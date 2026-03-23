  3. Engelli vatandaşın hukuk zaferi: SGK parayı faiziyle geri ödeyecek!

Ankara’da işitme engelli bir vatandaşın 126 bin TL’lik cihaz yenileme ücretinin bir kısmını ödemeyen SGK’ya karşı açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, ''sağlık hakkı anayasal güvence altındadır'' diyerek paranın geri ödenmesine karar verdi.

Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki işitme engelli Akın K.'nin hukuk mücadelesi, benzer durumdaki binlerce vatandaş için emsal niteliğinde bir zaferle sonuçlandı. İşitme cihazının hayati parçası olan konuşma işlemcisini yenilemek için cebinden 50 bin TL fark ödemek zorunda kalan K., hakkını mahkemede aradı.

İşitme engelli Akın K., kullandığı işitme cihazının kullanım süresinin dolması üzerine geçen yıl doktor raporuyla cihazın konuşma işlemcisini yeniledi. Söz konusu parça için 126 bin 76 TL ödeyen K., yaptığı başvuru üzerine bu tutarın 76 bin 76 TL'lik kısmını SGK'dan geri aldı. Akın K., kalan 50 bin TL'lik kısmın ödenmesi için de avukatı aracılığıyla SGK'ya dava açtı. Ankara 23'üncü İdare Mahkemesi, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının anayasa ile güvence altına alındığını, işitme kaybı bulunan bir kişinin günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan işitme cihazı ve parçalarının 'sağlık hakkı' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek, 50 bin TL'lik farkın da SGK tarafından davacıya ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, yargılama giderleri ile 18 bin TL vekalet ücretinin de SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

"Engelli vatandaşlar için çok önemli bir karar"

K.'nin avukatı Ayşenur Çelik, müvekkilinin doğuştan işitme engelli olduğunu ve cihazı kullanmadan hayatını idame ettiremediğini ifade ederek, "Gelinen aşamada, müvekkilimin ödemiş olduğu 50 bin TL'lik cihaz ücretini yasal faiziyle almış olduk. Bu karar, engelli vatandaşlarımız için çok önemli bir karardır. Çünkü bu cihazları kullanmak zorundalar; bu cihazlar hayatlarının bir parçasıdır. Dolayısıyla bu cihazlara paralı şekilde erişmemeleri gerekmektedir. Her şeyden önce sosyal devlet ilkesi gereğince bu cihazları ücretsiz şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu noktada karar, özellikle engelli vatandaşlarımız için umut verici olmuştur. Vatandaşlarımıza tavsiyem; ödemeleri gereken ek bedeller çıkması halinde ve hayatları için zorunluluk teşkil eden cihazlar söz konusu olduğunda, mutlaka idari yolları tükettikten sonra olumlu bir yanıt alamazlarsa mahkemelere başvurmaları yönündedir" dedi. 

DHA

