Engellileri taşıyan servis bir anda alev aldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezine ait engellileri taşıyan servis aracı bir anda yanmaya başlarken serviste bulunan 4 engelli sürücü tarafından kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde, özel bir rehabilitasyon merkezine ait Galip Kaya'nın kullandığı 33 NSC 22 plakalı servis aracında çıktı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü Kaya, araçta bulunan 4 engelliyi çıkararak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından servis aracı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.