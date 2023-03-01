Engin Akyürek'in kardeşin, görenler şaştı kaldı: ''Hangisi Engin?''

Adım Farah dizisinde Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bu akşam ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Adım Farah dizisinde Tahir karakterini canlandıran Engin Akyürek, kardeşiyle gündeme geldi.

Yakışıklı oyuncu en son Sefirin Kızı adlı dizideki oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Başarısıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu bu kez erkek kardeşi ile sosyal medyada olay yarattı.

Engin Akyürek’in erkek kardeşi Eren Akyürek ile olan fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Akyürek’in kardeşi ile olan benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

Gören ikiz sanıyor!

Uzun süredir ekranlara veren Engin Akyürek, Adım Farah dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümü merakla beklenirken, ünlü oyuncunun kardeşi ortaya çıktı.

Engin Akyürek’in erkek kardeşi Eren Akyürek’i görenler abisine olan benzerliğiyle şaştı kaldı. Sosyal medyadan binlerce yorum geldi.





Engin Akyürek kimdir?

12 Ekim 1981 yılında Ankara’da dünyaya gelen Engin Akyürek aslen Erzincanlı’dır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı.

Yarışma sona erdikten sonra Yabancı Damat adlı dizide oynadı. Bu dizide Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Engin Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında ATV'de yayınlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014-2015 yılları arasında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Şimdi ise FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Adım Farah dizisinde Tahir karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.