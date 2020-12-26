Engin Nurşani deyişlerle son yolculuğuna uğurlandı

Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, dün gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 36 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende taziyeleri eşi Dilek Nurşani, annesi Angelika Ayhan, babası Aşık Ali Nurşani kabul etti. Engin Nurşani'nin cenaze törenine Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Latif Doğan gibi çok sayıda sanatçısı da katıldı. Sevenleri Nurşani'yi son yolculuğuna uğurlanırken yalnız bırakmadı.

Cenaze töreninde koronavirüsle mücadele kapsamında cemevi görevlileri tarafından sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Gelen vatandaşların maske kurallarına uydukları görüntülendi. Törende Erdal Erzincan, Tolga Sağ ve halk müziği sanatçıları, Engin Nurşani tabutu başında deyişler söyledi. Nurşani'nin tabutu omuzlarda cenaze arabasına yüklendi. Ardından Engin Nurşani Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

"9 OCAK DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Halk Müziği sanatçısı Latif Doğan, "Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Sanat camiasının başı sağ olsun. Bu mesleğe ilk başladığımızda İstanbul'da beraber yola çıktık. Aynı zamanda Unkapanı'nda beraber durduk. O günden bu güne kadar olan dostluğumuz var. Çok erken kaybettik. Allah ailesine sevenlerine sabırlar versin." dedi. Engin Nurşani'nin yapımcısı Cafer Özdemir ise, "Engin bana göre çağımızın ozanıydı. Yeni neslin yetiştirdiği en değerli sanatçımızdı. Yapımcı bağımdan önce kardeş bağım vardı." ifadelerini kullandı. Engin Nurşani'nin cenaze törenine Belçika'dan gelen Besim Özşahin, "Kirvesiyim ben. Belçika'dan geliyorum.

Çocukluktan beri beraberiz. 9 Ocak doğum günüydü. Bu sene yanında olamayacağız. Ama her zaman yüreğimizde." diye konuştu. Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan da, "Bu kültürün güzel taşıyıcılarından birisiydi. Güzel sesi hep yankılanacak." şeklinde konuştu.