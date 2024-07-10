Engin Polat için istenen ceza belli oldu

"Kara para" aklama davasında "örgüt yöneticisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan Engin Polat için savcılık 39 yıl hapis cezası istedi.

Kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin iade edilmesine başsavcılık itirazda bulunmuştu.

Başsavcılığın itiraz kararında, görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığı vurgulandı.

Savcılık kara para aklama davasında örgüt yöneticisi konumunda bulunan Engin Polat'ın 39 yıl hapsini istedi.