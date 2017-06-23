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  3. 23 Haziran 2017 12:32

Enis Berberoğlu'na cenaze izni

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'na, kayınpederinin cenazesine katılabilmesi için bir gün izin verildi.

Enis Berberoğlu'na cenaze izni
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Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun kayınpederi Murat Aydın dün gece vefat etti. Berberoğlu'na kayınpederi Murat Aydın'ın cenazesine katılabilmesi için 1 gün izin verildi. Berberoğlu'nun bu geceyi evinde geçirmesi bekleniyor.

84 yaşında hayata gözlerini yuman Murat Aydın, Oya Berberoğlu ve Bayram Aydın’ın babasıydı.

Murat Aydın’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Küçükköy Merkez Cami'sinden kılınacak olan namazın ardından Sarıyer Demirciköy mezarlığına defnedilecek.

chp , milletvekili , enis berberoğlu , kayınpeder