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  3. 31 Ekim 2020 18:45

Enkaz altındaki bir kız çocuğunun sesi duyuldu

İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğunun sesi duyuldu. Ekipler o bölgeye yoğunlaşarak kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz altındaki bir kız çocuğunun sesi duyuldu
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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kalırken yıkılan binadan en son İnci Okan çıkarıldı. Saatler süren bekleyişin ardından mutlu haber geldi, bir vatandaş tarafından bir kız çocuğunun sesi duyuldu. Sesi duyan vatandaş ekiplerin çalışmaları sırasında bir kız çocuğunun çığlık attığını belirterek durumu hemen ekiplere haber verdiğini söyledi. Sesi duyan Binnur Aleyna Akyol isimli genç kız, "Küçük bir kız çocuğunun çığlığını duydum. Işık açmış" dedi.

izmir , rıza bey apartmanı
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