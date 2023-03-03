Enkazda soğuktan ölüm iddiasına gözaltı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa'da, enkazda soğuktan ölenlerin olduğunu söyleyen bir kişi gözaltına alındı.

Depremde 340 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin kişinin ise yaralandığı Şanlıurfa’da, sosyal medyada yayınlanan röportaj videosunda gerçek dışı bilgi veren kişinin yakalanması için jandarma, çalışma başlattı. Ekipler, kentte 4 gün boyunca arama- kurtarma çalışması yapılmadığı ve enkazda soğuktan ölen olduğu yönünde yalan röportaj verdiği belirlenen Ahmet K.'yi Karaköprü ilçesindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra Şanlıurfa'da arama-kurtarma çalışmaları başlatılmış depremin 68. saatinde Şanlıurfa’daki bütün arama kurtarma çalışmaları bitirilmiş 144 kişi kurtarılmıştı" denildi.

DHA