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Enner Valencia'dan depremzedelere yardım alışverişi

Enner Valencia'dan depremzedelere yardım alışverişi
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen depremzedeler için alışveriş yaptı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti.

Depremzedelere yardım
Bir markette görüntülenen Valencia'nın, deprem sebebiyle gıda ve barınma sorunları yaşayan vatandaşlar için alışveriş yaptığı ifade edildi.

Etiketler Enner Valencia depremzede yardım
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