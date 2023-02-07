Enner Valencia'dan depremzedelere yardım alışverişi

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen depremzedeler için alışveriş yaptı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti.

Depremzedelere yardım

Bir markette görüntülenen Valencia'nın, deprem sebebiyle gıda ve barınma sorunları yaşayan vatandaşlar için alışveriş yaptığı ifade edildi.