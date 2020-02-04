Ensar Vakfı bağış konusundaki iddialara yanıt verdi !

Ensar Vakfı, "Kızılay'dan Ensar Vakfı'na gönderilen şartlı bağışın TURKEN Vakfı'na iletilmediği" iddiasına ilişkin, "Tüm para transferlerimiz, devletimizin kurumlarının gözetimi ve denetiminde yapılmıştır. Bu meblağ halen devam etmekte olan bir inşaat projesine gönderileceği için inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hakedişlerine göre peyderpey TURKEN Vakfı'na gönderilmiştir." açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sözcüsü Faik Öztrak, "2017’de 8 milyon dolar büyüklüğünde TÜRKEN Vakfı’na bir para transferi gözükmüyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın bize vermiş olduğu bilgiler içinde. 2018 yılının Haziran ayına kadar da böyle bir para transferi TÜRKEN Vakfı’na yapılmamış. Ne kadar para transferi yapılmış bu dönemde? 1 buçuk milyon dolar" demişti.

“İftiraya uğradıklarını” iddia eden Ensar Vakfı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve bazı medya organları tarafından Vakfımızın bağış parasını Amerika Birleşik Devletleri’ne yurt inşaatına göndermediği ve paranın buharlaştırıldığı iftirası atılmaktadır. İlginçtir ki ABD’deki faaliyetlerimizin başladığı günden beri kara propaganda ve iftiralarla bizlere saldırmaya çalışanlar genelde FETÖ’cü unsurlar olmuşlardır. FETÖ’nün ürettiği yalan ve çarpıtılmış bilgiler -Türkiye’de başta CHP olmak üzere- Vakfımıza karşı cepheleşen bir kesim tarafından titizlikle kullanılmaktadır.

CHP sözcüsünün diline doladığı ‘8 milyon dolar nerede?’ başlıklı açıklamasına ilişkin cevaplarımızı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sunuyoruz.

1. Bağışçı şirket şartlı bağışını 29 Aralık 2017 tarihinde Kızılay’a göndermiştir.

2. Vakfımızın hesaplarına bağış 19/02/2018 tarihinde 7.880.000,00 USD olarak gelmiştir.

3. Mevzuatlarımıza göre vakıfların yurtdışına para gönderimi Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirimle yapılmaktadır. Dolayısıyla Vakfımız yurt dışına göndereceği tüm para transferleri için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gerekli bildirimde bulunmuştur. Yani tüm para transferlerimiz devletimizin kurumlarının gözetimi ve denetiminde yapılmıştır.

4. Bu meblağ halen devam etmekte olan bir inşaat projesine gönderileceği için inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hakedişlerine göre peyderpey Turken Vakfı’na gönderilmiştir.

5. Sırasıyla;

05/11/2018 tarihinde 2.000.000,00 USD

11/12/2018 tarihinde 2.000.000,00 USD

14/01/2019 tarihinde 2.000.000,00 USD

15/02/2019 tarihinde 1.964.276,62 USD olmak üzere TOPLAMDA 7.964.276,62 USD Turken Vakfı hesaplarına gönderilmiştir.

Bu yalın gerçeği KAMUOYUNUN takdirine, yalan ve iftiralarla hiçbir sonuç elde edilemeyeceği gerçeğini ise milletimizin ferasetine sunarız.”

DEKONTLAR PAYLAŞILDI

Ensar Vakfı, açıklamasında ayrıca makbuzlar paylaşıldı: