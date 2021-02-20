EPDK Başkanı duyurdu! Elektrik kesintilerine istisna getirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren ve üzerinde bir süredir titizlikle çalıştıkları yönetmeliğe son şeklini verdiklerini söyledi.

Yönetmeliğin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, bu düzenlemeyle çok önemli yenilikler getirdiklerini vurgulayarak, "Bu yeniliklerden biri düzenlemeyle 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriğinin 3 ay boyunca kesilemeyecek olması. Burada iki nokta çok önemli. Birincisi, söz konusu durumda olan vatandaşlarımızın o meskenin abonesi olması. İkincisi de bu düzenlemenin salgın dönemiyle sınırlı olmaması. Salgın bittiğinde de belirttiğimiz aboneler için bu imkan söz konusu olacak." diye konuştu.

Yılmaz, düzenlemeyi gerekli ayrıntıları düşünerek, anlaşılır bir dil ve tüketici odaklı bir anlayışla hazırladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Artık cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Vatandaşlarımıza bu yönetmeliği okumalarını ve haklarının takipçisi olmalarını tavsiye ediyoruz. Biz EPDK olarak bütün mevzuatımızın sahada olan uygulamasının takipçisiyiz. Herhangi bir şirketin düzenlemeye aykırı bir uygulamasıyla karşılaşması halinde vatandaşlarımızın mutlaka EPDK'ye internet üzerinden yazılı olarak başvurabileceklerini hatırlatıyorum. Biz, o şirketle ilgili gerekeni en hızlı şekilde yaparız."

Söz konusu yönetmeliğe göre, kendi adına perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketici grubunda bulunan 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı halinde kesilebilecek.

Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4 ay olacak.