EPDK Mustafa da çift maaşlı çıktı

Çift maaş aldığı ortaya çıkan bürokratlar arasına Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

Sözcü'nün haberine göre, CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Enerji ve Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 3 dönemdir Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ında çifte maaş alanlar bürokratların arasında yer aldığını açıkladı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, AK Parti'nin ballı bürokratlar halkasına her gün bir yenisinin daha eklendiğini ifade ederek, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaptığını ve çifte maaş aldığını iddia etti.

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