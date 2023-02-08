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EPDK'dan akaryakıt sevkiyatı açıklaması

EPDK'dan akaryakıt sevkiyatı açıklaması
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depremin vurduğu 10 ilimize akaryakıt sevkiyatının devam ettiğini duyurdu.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Deprem öncesinde 10 ilimizde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken depremin ardından bu rakam yüzde yüzün üzerinde artarak yaklaşık 13 milyon litreye ulaşmıştır. Bölgeye gönderilen 787 tankerin yaklaşık tonajı 23,6 milyon litre olup, buna göre bölgeye teslim edilen akaryakıt miktarı 15,3 milyon litre seviyesindedir. Kalan kısmın büyük çoğunluğu da gün içinde teslim edilecektir." denildi. 

Etiketler EPDK akaryakıt sevkiyatı deprem
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