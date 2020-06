Epidermis’te lazer epilasyon: Sıfır temas ve güven

T.C Sağlık Bakanlığı’na bağlı güzellik ve estetik poliklinikleri COVID-19 küresel salgın döneminde hizmet vermeye devam ediyor. O polikliniklerden biri de dermatolojik ve dermakozmetik alanında 1994’ten bu yana adından söz ettiren Epidermis Polikliniği İzmir Firması.

Epidermis Polikliniği, Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı günden bu yana uygulamaya soktuğu önlemlerine danışanları ve çalışanları için devam ediyor.

Her ne kadar şu günlerde yaz mevsimine geçisin verdiği rahatlıkla ‘yeni normal’ hayata adapte olunmaya çalışılsa da Epidermis Polikliniği tedbirlerini ilk günkü gibi devam ettiriyor.

Epidermis Polikliniği ( İzmir Lazer Epilasyon ) Genel Müdürü ve Ar-Ge tam yetki sahibi Okan Yeninci sadece pandemi döneminde değil hijyen konusunda her zaman titiz olduklarının altını çiziyor.

“TEDBİRLERI ELDEN BIRAKMIYORUZ”

Yeninci öncelikle aldıkları önlemleri anlatıyor: “Bir dezenfektan cihazı edindik. Bu cihazla her gün polikliniğimizin her metrekaresi dezenfekte ediliyor. Tüm ekibimiz bir işlem olsun olmasın mutlaka her zaman maske takıyor. Danışanlarımız için de ayrıca maske tedarik ediyoruz. Bekleme odalarında ise 2’den fazla kişi bulundurmuyoruz. Odalarımızı da her işlemin ardından 10 dakika havalandırıyoruz. Ateş ölçer cihazımızla randevusuna gelen danışanlarımızın poliklinik girişinde ateşini ölçtükten sonra içeri alıyoruz. Bu gibi tedbirleri elden bırakmıyoruz.”

“TÜM KADROMUZ SAĞLIK PERSONELİ”

Yeninci, özelikle pandemi döneminde tercih edilme nedenlerini ve danışanlarına karşı nasıl güven sağladıklarını ise şöyle açıklıyor: “Bizim burada yaptığımız işlemler tedavi niteliğinde olduğu için Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla zaten bu süreçte hizmet vermek zorundayız. Bakanlığa bağlı olduğumuz için, tıbbi ilaçlar, ürünler ve cihazlar kullanıyoruz. En önemlisi tüm kadromuzun sağlık personelinden oluşması ciddi bir güven sağlıyor.

DOĞRU YÖNTEM: TEMASSIZ LAZER EPİLASYON

Epidermis’te cilde temas etmeyen gerçek lazer epilasyon uygulanmasının pandemi döneminde bir avantaj olduğunun özellikle altını çizen Yeninci, “Temassız lazer epilasyon literatürün kabul ettiği tek gerçek ve doğru yöntemdir. Cihazımız da bakanlığa bağlı olduğumuz için tibbi cihaz kategorisindedir. Yani ruhsatlıdır. Temassız lazer epilasyonda kısaca mantık şudur: Cilde temas etmeden uzaktan atış atma mantığıyla çalışır. Bu da hijyen konusunda tüm problemleri veya danışanların kaygılarını ortadan kaldırır.”