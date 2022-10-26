Erbay Karakaya kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında?

Erbay Karakaya Malatya’da, 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Spora küçük yaşlardan beri ilgisi olan Karakaya, eğitimine de fitness yönünde devam etmiştir.

Fitness her ne kadar sadece vücut geliştirme olarak bilinse de sadece bununla sınırlı değildir. Formda kalmak isteyen kişiler, düzgün bir fiziğe kavuşmayı arzulayanlar tarafından da tercih edilmektedir.

Eğer doğru bir şekilde yapılırsa kasların sıkılaşmasını ve güçlenmesini sağlar. Bu bakımdan artıları oldukça fazladır. Bununla birlikte Karakaya sadece bunlarla sınırlı olmadığını, ruhsal gelişime de yardımcı olduğunu düşünmektedir.

Sporun ruhsal gelişime etkileri yönünde çok sayıda akademik çalışma yer almaktadır. Bunların yanı sıra spor aktivitelerinin insanların psikolojilerini olumlu etkilediği bilinmektedir.

Erbay Karakaya Eğitim de Veriyor

Erbay Karakaya sadece Fitness ile ilgilenmemektedir. Vücut geliştirme konusuna oldukça önem veren Karakaya, bunu bir meslek olarak kabul etmiştir. Bu bakımdan günümüze kadar çok sayıda kişiye sporu sevdirmeyi başarmıştır.

Bu bakımdan kişilere özel dersler de vermektedir. Bunlara verilen ilgi de oldukça fazladır. Kendisi de bir fitness eğitmeni olup profesyonel çalışmalarını devam ettirmektedir. 8 seneden beri vücut geliştirme üzerine, çok sayıda kişiye destek olmuştur.

Eğer siz de vücudunuzu geliştirmek istiyorsanız, Eray Karakaya ile iletişime geçebilir, ondan özel dersler alabilirsiniz. Spor ile beraber yapılan fitness programı ile hem daha sağlıklı olabilir hem de her zaman zinde hissedebilirsiniz. Ayrıca hem fiziksel hem de ruhsal bakımdan olumlu yönlerini de görebilirsiniz.

https://www.instagram.com/Fitness_eray/