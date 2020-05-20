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  3. 20 Mayıs 2020 15:48

Erciyes Üniversitesi koronavirüs aşısı denemelerine başladı

Erciyes Üniversitesi, koronavirüs aşısı için hayvanlar üzerinde deneylere başladı. 15 Mayıs'ta başlayan deneylerde hayvanlar üzerinde, aşı adayının etkinliği tespit edilecek.

Erciyes Üniversitesi koronavirüs aşısı denemelerine başladı
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Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) hayvanlar üzerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı denemelerine başlandığı bildirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacılarının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ERÜ tarafından desteklenen projeler kapsamında Covid-19'a karşı iki farklı teknolojiyle hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

15 MAYIS'TA BAŞLADI

Açıklamada, Covid-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı ifade edilerek, devam eden süreçte hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği kaydedildi.

DENEMELER AĞUSTOSTA TAMAMLANACAK

Covid-19’a karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği, bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise haziran ayı içerisinde başlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Covid-19’a karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

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