Ercüment Ovalı ve ekibi aşıda dev adım attı Kaynak Yeniçağ: Ercüment Ovalı

Korona virüs aşısı çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin son yayınlanan çalışmasında genetiği değiştirilmiş hayvanlarda yapılan denemelerin başarılı olduğu açıklandı. Ovalı ve ekibinin BioRixiv’de yayınlanan çalışmasının ön basımında genetiği değiştirilmiş hayvanlarda yapılan denemelerin başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Prof. Dr. Ovalı’nın ekibinin yayınladığı “Gama ışınlanmış SARS-CoV-2 aşı adayı OZG-38.61.3 insan ACEII proteinini kodlayan transgenik farelerde SARS-CoV-2’ye karşı koruma sağlar” başlıklı makalede genetiği değiştirilmiş fareler üzerine yapılan deneylerin sonuçları bildirildi.

Ovalı’nın ekibi korona aşısı çalışmalarını en hızlı ve en güvenilir şekilde sonuçlandırmak için inaktice edilmiş korona aşısı adayı ürettiler. Araştırma ekibi inaktivasyon sürecinde alternatif bir yöntem olarak gama ışınını kullandı.

Araştırma ekibinin yaptığı son deneylerin sonucuna göre, deneklerde önemli bir yan etki görülmezken, deneylerde kullanılan genetiği değiştirilmiş farelerde , önemli toksisite olmaksızın Balb/c farelerinde görülene benzer nötralize edici antikorlar da dahil olmak üzere, SARS-CoV-2'ye karşı hümoral ve hücresel bağışıklık yanıtı ile birlikte orofaringeal örneklerde düşük SARS-CoV-2 viral kopya sayısı belirlendi. BioRixiv’de yayınlanan makalede, ortaya çıkan sonuçların ekibi insanla deneylere geçilmesi konusunda motive ettiği vurgulandı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın başında bulunduğu çalışma ekibinin yürüttüğü korona aşısı çalışmaları için patent alınırken, insan üzerinde deneylerin başlaması için Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek onayın beklendiği öğrenildi.

Aydınlık gazetesi yazarı Doç. Dr. Şehime G. Temel de "Ovalı ve ekibinin aşı adayı hayvanlarda başarılı" başlıklı yazısında Ercüment Ovalı ve ekibinin aşı çalışmalarındaki başarısını yazdı.

