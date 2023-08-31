Erdal Kızıldemir yeni albümünün çıkacağını duyurdu

Erdal Kızıldemir, 25 Şubat 1990'da Diyarbakır/Merkez'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarında müzik hayatına başlayan Erdal Kızıldemir 2008 yılında ilk profesyonel müzik hayatına giriş yaptı canlı müzik kafelerde gitar çalıp şarkı söyleyerek bir çok canlı müzik kafelerde sahneler aldı.

28 Mart 2023 tarihinde "Mahkum Ettin" albümü ile müzik camiasına giriş yaptı hemen ardından 30 Mart 2023'de "Yarim Derdini Ver Bana" albümü yayınlandı 6 şarkıdan oluşan "Yarim Derdini Ver Bana" albümü hayranları tarafından çok beğenildi ve 2. Albümü yayınladı.



Çok fazla ilgi gören şarkılar sayesinde 4 Nisan 2023 tarihinde "İnanmıyorum" şarkısını yayınlandı ardından hayranları tarafından çok ilgi gördü ve milyonlarca dinlendi yeni albümleri ile çok yakında çıkacağını hayranlarına söyledi.