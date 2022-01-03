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Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı

Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından video paylaşan 74 yaşındaki Erdal Özyağcılar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "10 gün sonra beraberiz" dedi.

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı. Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Özyağcılar "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim" dedi.

"10 GÜN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ"
Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığ Hoş Geldin Boyacı isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu. Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz" dedi.

Etiketler korona koronavirüs
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