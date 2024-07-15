Erdoğan, ''15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz''

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunan anıtı ziyaret ederek burada Kur'an okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" dedi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün 2016 yılındaki kanlı darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde hayatını kaybedenler düzenlenen programlarla anılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ziyarette dua edildi. Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunan anıta çiçek bıraktı ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da hayatını kaybedenleri andı ve "15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" dedi.

Konuşmasında "milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan "bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla, hükmetle muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci seneidevriyesindeyiz. Milletimizin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız.

Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti için tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye ağrında mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

Meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazıldığı yerlerin en başında hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde 2'si polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik.

Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür diyen milli irade kahramanlarını şükranla anacağız. Şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile anlatacağız.

15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Şehitlerimizi unutmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

AA , DHA, İHA