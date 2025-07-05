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Erdoğan ''1'inci parti AK Parti'' dedi, SONAR'ın seçim anketi ortaya çıktı; Erdoğan bunu sevmeyecek

Erdoğan ''1'inci parti AK Parti'' dedi, SONAR'ın seçim anketi ortaya çıktı; Erdoğan bunu sevmeyecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü sırasında uçaktaki gazetecilere "biz de anketler yaptırıyoruz, AK Parti birinci partidir" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra 31 Mart Yerel Seçimlerinde en doğru tahminleri yapan SONAR son seçim anketi ortaya çıktı. SONAR'ın seçim anketinde AK Parti'nin ikinci sırada yer aldığı görüldü...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada son seçim anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Peş peşe açıklanan ve neredeyse hepsinde CHP'nin birinci çıktığı anketler için "onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de anket yaptırıyoruz. Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti, Cumhur İttifakı ile emin adımlarla yürüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde en doğru tahminleri yapan SONAR Araştırma'nın son genel seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan sosyal medyadan yayınladığı anketin sonuçları için "AKP’ye yakın saha araştırma şirketi SONAR’ın Haziran ayı anket sonuçları: 'Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' CHP tartışmasız birinci parti." ifadelerini kullandı.

SONAR'ın genel seçim anketinde CHP yüzde 36,2 ile birinci parti olurken, AK Parti ise %30,9'luk oy oranıyla ikinci parti oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü sırasında uçaktaki gazetecilere

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