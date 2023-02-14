Erdoğan: 30 bin konutun inşasına başlıyoruz

AFAD merkez binasında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkeminiz 6 Şubat günü yaşadığımız 2 büyük depremle tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir alanda ve şiddette sarsıldı.

Depremin kırılan fay uzunluğuna bağlı olarak yıkım etkisi takriben 500 kilometrelik yıkım etkisi iste 1000 kilometrelik geniş bir alana yıkıldı.

7 kilometre gibi yüzeye yakın bir noktada yaşanması çarpan etkisiyle yıkımı arttırdı.

Dünyadaki büyük depremlerin çoğu okyanuslarda gerçekleştirip karaları etkilerken Kahramanmaraş’taki depremler karada yaşandı.

Ülkemiz topraklarında güneye doğru 3 metre kaymaya yol açan böyle büyük bir deprem de hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine cenabı Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. 105 bin 505 yaralımıza acil şifalar diliyorum.

Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı.

Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi

Dünya deprem tarihinde bile eşine az rastlanır depremlerin üst üste yaşanması hasarları arttırdı.

Milletimizde tüm fertleriyle depremzedelerin imdadına yetişmek ve onlara yardım göndermek için harekete geçmiştir.

Kamu görevlileri ile vatandaşlarımızın başlattığı çalışmalara diğer yerlerden gelen ekipler de katıldı.

AFAD Merkezi ile illerimiz arasındaki yakın koordinasyonla depremin etkilediği yerlere ulaşıldı.

Türkiye’nin diğer 71 vilayetinden gelenlerle birlikte yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz çalakalmalarda yer alıyor.

Doğrudan arama kurtarma çalışmalarına iştirak eden profesyonel kadro sayısı 35 bini aştı.

İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Son vatandaşımızı da oradan çıkarana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Arama kurtarma çalışmalarını tümüyle bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız.

Depremin yıktığı veya oturulamaz hala getirdiği her evi her iş yeri yeniden inşa edeceğiz.



Yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı da oradan çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz.

Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır.

Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz.

Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz.

Hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının sürmesini sağlayacağız.

Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız.

Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır.

Yurt içinde ve dışında AFAD'a yapılan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz.

Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız.

Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak.

Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz.

Bölgeye bağışlar ve diğer yöntemlerle getirilen malzeme adeti 25 milyona ulaştı.

Ülke genelinde tüm otellerin kapasitelerinin belirli bir bölümü depremzedelere tahsis etmiştir.

Ülkemizin en hızlı ve etkin şekilde konaklama potansiyeli olan KYK bağlı yurtlarımızı da depremzedelere açtık.