Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Güncelleme:

Adıyaman'a gelen Cumhurbaşkanı Eredoğan, yolda ailesinin kucağında gördüğü 4 aylık bebeğe altın taktı.

350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu. Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.

Yanına çağırdığı kadına ''Kaçıncı çocuk?'' sorusunu yönelten Erdoğan, ''5'' yanıtını alınca anneyi tebrik etti.

 

İHA

