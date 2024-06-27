Erdoğan A Haber muhabirinin ojelerini görünce...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, TBMM'de kendisine mikrofon uzatan ahaber muhabirinin ojeleri için "ben mi rüyadayım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin dünkü grup toplantısından ayrılırken A Haber muhabiri ile girdiği ilginç diyalog gündem oldu.

Erdoğan'ın önü AK Parti'nin grup toplantısından ayrılırken her zaman olduğu gibi muhabirler tarafından kesildi.

aHaber muhabiri Rüya Akkuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "efendim bir sorumuz olacaktı" diye mikrofon uzattı ancak tam da bu sırada, Erdoğan'ın gözü muhabirin ojelerini fark etti.

aHaber muhabirinin "içerideki açıklamalarınızı" diye başlayan sorusunu yarıda kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin ojelerini görünce yanında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek "bu nedir Ömer ojeleri mojeleri bir acayip görüyor musun ? Ne yapacağım ben şimdi ? Ben mi rüyadayım ? Basın sözcüsü olarak bir değerlendir" dedi. aHaber muhabiri Rüya Akkuş "yaza hazırlık" diyerek yanıt verirken o görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

İşte aHaber muhabiri Rüya Akkuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ojeleri: