  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan A Haber muhabirinin ojelerini görünce...

Erdoğan A Haber muhabirinin ojelerini görünce...

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, TBMM'de kendisine mikrofon uzatan ahaber muhabirinin ojeleri için "ben mi rüyadayım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin dünkü grup toplantısından ayrılırken A Haber muhabiri ile girdiği ilginç diyalog gündem oldu.

Erdoğan'ın önü AK Parti'nin grup toplantısından ayrılırken her zaman olduğu gibi muhabirler tarafından kesildi.

aHaber muhabiri Rüya Akkuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "efendim bir sorumuz olacaktı" diye mikrofon uzattı ancak tam da bu sırada, Erdoğan'ın gözü muhabirin ojelerini fark etti.

aHaber muhabirinin "içerideki açıklamalarınızı" diye başlayan sorusunu yarıda kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin ojelerini görünce yanında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek "bu nedir Ömer ojeleri mojeleri bir acayip görüyor musun ? Ne yapacağım ben şimdi ? Ben mi rüyadayım ? Basın sözcüsü olarak bir değerlendir" dedi. aHaber muhabiri Rüya Akkuş "yaza hazırlık" diyerek yanıt verirken o görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

İşte aHaber muhabiri Rüya Akkuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ojeleri:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, TBMM'de kendisine mikrofon uzatan ahaber muhabirinin ojeleri için "ben mi rüyadayım" dedi.

Etiketler oje yaza hazırlık recep tayyip erdoğan Ömer Çelik a haber muhabiri rüya akkuş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı: Assos kapatıldı Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı: Assos kapatıldı Diyarbakır'da orman yangını Diyarbakır'da orman yangını Kahramanmaraş'ta büyük yangın Kahramanmaraş'ta büyük yangın EURO 2024'de sürpriz sonuç: 4 takım aynı puanda kaldı, Ukrayna veda etti EURO 2024'de sürpriz sonuç: 4 takım aynı puanda kaldı, Ukrayna veda etti Milli Takımın Çekya maçı ilk 11'i belli oldu Milli Takımın Çekya maçı ilk 11'i belli oldu Uzman isim deprem riski olan illeri sıralayıp uyardı Uzman isim deprem riski olan illeri sıralayıp uyardı Ozan Tufan Trabzon'a geldi: Trabzonspor ile şampiyonluk hedefliyorum Ozan Tufan Trabzon'a geldi: Trabzonspor ile şampiyonluk hedefliyorum O ilde 3 plaj dışında denize girmek yasaklandı O ilde 3 plaj dışında denize girmek yasaklandı İstanbul'da 4 katlı bina çöktü İstanbul'da 4 katlı bina çöktü Türkiye uyumadı: A Milliler Çekya'yı devirdi, adını son 16'ya yazdırdı Türkiye uyumadı: A Milliler Çekya'yı devirdi, adını son 16'ya yazdırdı