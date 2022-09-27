Erdoğan ''Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' demişti! Hüseyin Çelik'in sözleri gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Sultan Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' sözleri akıllara AK Partili Hüseyin Çelik'in açıklamalarını getirdi. Çelik, Abdülhamit'in nereleri kaybettiğini anlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada bütün tarihi gerçekler ortada olmasına rağmen yine 2. Abdülhamid’in toprak kaybetmediğini savundu.

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, "Sultan Abdülhamit 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yönetti" ifadelerini kullandı.

2. Abdülhamid en çok toprak kaybeden padişah olarak biliniyor. Çöküş dönemi padişahlarından olan 2. Abdülhamid, 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı; Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybetti.

Vatan toprağı Kıbrıs’ı da padişahın güvenliğini sağlayacakları sözüyle İngilizlere verdi.

HÜSEYİN ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından AK Parti iktidarında milli eğitim ve kültür bakanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Çelik’in açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Çelik daha önce katıldığı bir canlı yayında Abdülhamid hakkında “Hep diyorlar ki; ‘Sultan Abdülhamid zamanında bir karış toprak vermedik.’ Ben diyorum ki; arkadaş siz hangi tarihten bahsediyorsunuz. Sultan Abdülhamid döneminde bizim kaybettiğimiz topraklar, şu andaki Türkiye sınırlarının iki katından daha fazladır.” ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK TOPRAK KAYBEDEN PADİŞAH

Tarihin tozlu sayfalarında yatan gerçekler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediklerinden çok ama çok farklı.

Döneminde yaklaşık olarak 1.600.000 kilometre kare toprak kaybeden 2. Abdülhamid Osmanlı’nın en çok toprak kaybeden padişahı.

İşte Abdülhamid döneminde kaybedilen topraklar:

Büyük devletlerin de baskısıyla 1881’de Teselya ve Narda’yı Yunanistan’a verdi. 1897 Savaşı’nda geri alınan Teselya büyük devletlerin baskısıyla aynı yıl, yeniden Yunanistan’a verildi.

1878’de Kıbrıs’ı İngiltere’ye sattı.

1878 Berlin Antlaşması’yla Batum, Ardahan, Kars, Oltu, Kağızman Rusya’ya, Kotur kazası ve civarı İran’a, Bosna Hersek Avusturya’ya bırakıldı.

1881’de Fransa Tunus’u aldı.

1882’de Mısır İngilizlerce alındı.

Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Şarki Rumeli Eyaleti bağımsız oldular; böylece hemen hemen bütün Rumeli kaybedildi.

Girit, Yunanistan’a geçti.

Sonuç ve özet olarak Osmanlı, ikinci Abdülhamid döneminde yaklaşık olarak 1.600.000 kilometre kare toprak kaybetti.