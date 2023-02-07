Erdoğan açıkladı: 3 ay boyunca OHAL ilan edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu.

Kahramanmaraş'taki 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremde 32. saate girilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 3 bin 549 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca "uzmanlar deprem için dünyada örneği diyor. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu. Erdoğan, OHAL kararının Anayasa'ya uygun olması için TBMM'de oylanacağını da duyurdu.

OHAL Nedir?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız.

13,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ

2 büyük deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 kenti etkiledi. Her iki depremde yeryüzünde 7 km gibi yıkımın şiddetini artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Bu depremler çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebep olmuştur.Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız. Ekiplerimiz fedakarca hareket etmektedir. Yurt içinden ve yurt dışından ekiplerle sayı artıyor. Çok fazla gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor. Tüm tedbirleri adım adım hayata geçiriyoruz.

100 MİLYAR TL'LİK KAYNAK SEFERBER ETTİK

İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor. Hemen 100 milyar liralık kaynağı seferber ettik. Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. 1000 e yakın ambulans toplamda 5 bin sağlık personeli katılıyor.

TSK TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

Güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. TSK tüm imkanlarıyla arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla sahadadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara katılmaktadır. Depremin etkilerinin detaylı tespiti için İHA'larımızı da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye gitmektedir. Tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçlerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halindedir.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Ölü ve yaralı sayımız maalesef giderek artıyor. Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. Tesellimiz 8 binin üzerinde vatandaşımızın sağ olarak kurtarılmasıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a afet bölgesindeki okullarda eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi. Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır. Haberleşmede kesinti yaşanmaması amacıyla bölgeye uydu iletim gönderildi. Yalan Haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Yeri geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız.

10 İLİ KAPSAYAN 3 AYLIK OHAL İLAN EDİLDİ

AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankalarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Deprem aferinin ve etkilerinin vahameti tedbirler almamızı gerektirmektedir. Deprem bölgesini afet bölgesi ilan ediyoruz. Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. 3 ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız.