Erdoğan açıkladı: ''3,1 milyar dolarlık fon aldık''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısında "Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, "Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Amacımız küresel krizi ülkemiz için fırsata düşürmektir” dedi.

“2022 bütçesi büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışma” diyen Erdoğan, bütçede en büyük payı eğitimin aldığını, sağlığa ayrılan payda da ‘ciddi bir artış’ yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, ekonomi konusunda da mesajlar vererek, “Üretimde kapasiteyi sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Amacımız küresel krizi ülkemiz için fırsata düşürmektir” dedi.

Yeşil iklim fonundan gelecek maddi destekle ilgili de bilgi veren Erdoğan, “Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum. Bu kaynağın 12,5 milyon dolar ile 66,5 milyon dolarlık kısmı hibe olarak kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

TEZKERE İLE İLGİLİ KONUŞTU

Erdoğan daha sonra dün Meclis’te oylanan ve kabul edilen Irak-Suriye tezkeresine değinerek muhalefeti şu sözlerle hedef aldı:

- Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, kendilerine Mustafa Kemal'in itleri diyenlerin dümen suyuna girdiklerini görmek bizim bile ağrımıza gitti. Kılıçdaroğlu adeta HDP'nin emir eri haline gelmiştir.

-Allah CHP’ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın. CHP Genel Başkanı’nın askerliği çocuk oyuncağı veya TV şovu sanan cehaletini milletin takdirine bırakıyorum.

BÜYÜKELÇİLER YORUMU: ÖZÜR DİLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

-Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur.