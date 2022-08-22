Erdoğan açıkladı: Ders kitaplarının yanına yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturuluyor. Failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

Son Kabine toplantımızdan bu yana, ülkemizi ilgilendiren pek çok çalışma gerçekleştirdik.

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımıza inanıyoruz.

Eylül ayının ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan Balkan turuna çıkacağım.

'AMACIMIZ PUTİN VE ZELENSKİY'İ TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GETİRMEK'

Rusya-Ukrayna savaşı tüm insanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran etkileri ile devam ediyor. Türkiye olarak bu savaşın barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir. Sadece Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmeye başlanması bile insanlık için kritik bir gelişmedir. Amacımız Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'de bir araya getirerek krizi kökten çözmektir.

'BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN KONU EKONOMİ'

Son dönemde bizi en çok zorlayan konunun ekonomi olduğu bir gerçektir. Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Biz milletimize verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirebileceğimize bakıyoruz.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyon rakamlarımızın yüksek seyretmesi üzüntü vericidir. Dikkat edilmesi gereken ekonomi üzerindeki etkisidir. Enflasyonu düşürecek tedbirleri alıyoruz.

Ekonomi politikalarımızı kendi çıkarlarımıza göre belirlemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ve cari fazlayı artırmaktır.

20 yılda yaptığımız her yatırımı bugünler için yaptık. Bu yatırımları küresel finans baronlarına daha çok kaynak aktarmak için değil, kendi vatandaşlarımızın geleceğini güçlendirmek için yaptık.

MISIR ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Otomobil piyasasında oyunları bozacak bazı tedbirleri aldık, yeni tedbirler de alacağız.

Vatandaşlarımızdan sabır ve destek istiyoruz. 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 eğitim yılına hazırlıklarımız devam ediyor. Ücretsiz ders kitaplarımızın basımı ve dağıtımı tamamlandı. Bu yıl ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak hazır edeceğiz.