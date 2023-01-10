Erdoğan açıkladı, esnafa destek paketine de ''seçim müjdesi'' geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanan her kargaşadan sonra kısa sürede toparlanmamızı esnafımızın gayretine borçluyuz. Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnafımızdı." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında esnaf kredi paketinin büyüklüğünün 50 milyar artışla 150 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dünyanın her yerinde esnaf vardır ama ülkemizin esnafı ve misyonu çok çok farklıdır. Anadolu'yu asıl fethimiz esnaflarımızın gönül kapılarını açmasıyla oldu. Yaşanan her kargaşa döneminden sağ sağlim çıkabilmemizi gizli gücümüz esnaflarımızın dirayetine ve gayretine borçluyuz. Bunun son örneğini 15 Temmuz'da gördük. Darbeci hainlere sokakları dar eden vatandaşlarımızdan önemli bir kısmı esnaflarımızdı. Birileri sosyal medyadan atacakları mesajın tonunu belirlemek ile meşgulken bizim esnaflarımız ölüm kusan silahlara meydan okuyordu. Ülkede işlerin nasıl gittiğini görmek için esnafa bakıyoruz, orada huzur varsa tamam diyoruz.

"ESNAF DESTEK PAKETİ'NİN LİMİTİNİ 150 MİLYAR LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkarıyoruz. Son 20 yılda esnafımıza verdiğimiz destekleri saysak saatler günler sürer. Esnafın Halkbank'tan kullandığı kredi limitini 5 binden 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık. Halkbank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek.

6'LI MASA ELEŞTİRİSİ: OYU MİLLET VERECEK ÜLKEYİ 6 KAYYUM YÖNETECEK

Seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı şimdi seçime 4-5 ay kaldı hala karşımıza çıkabilen ve çıkartılabilien bir aday yok. Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi gözüküyor bir de gözükmeyen var 7. Toplanıp duruyorlar. Masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. Görünürde 6 kişiyle Allah bilir aslında kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bırakın davul başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını, bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bu millet bu oyunu bozar. Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek, milletin aklıyla alay etmek demektir. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler.

''MİLLETİMİZ SİVİL VESAYETİNE KARŞI ÇIKACAK''

Bu ülkede 6 ayda bir seçim yapıldı. İstikrar kalmış mıydı? Hayır? Parlamenter sistem adı altında çıktıkları yolda döndüler dolaştılar eşi benzeri olmayan bir yolla devam ettiler. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı, demokrasi değil sivil darbe teşebbüsüdür. Milletimiz sivil vesayetine karşı çıkacak.''