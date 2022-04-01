Erdoğan açıkladı: ''İstanbul'da liderler zirvesi olabilir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da liderler zirvesi gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, "Sayın Zelenskiy'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de yaklaşımı olumlu. Tarihi onlar belirleyecek. İstanbulumuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebiliriz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16:00 gibi Putin'le görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusu idi. Tarih olarak onlar belirleyecek eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız.

Denizlerimizdeki mayınlarla ilgili deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın gayreti içerisinde. Şu anda bir sıkıntı söz konusu değil. Başta Savunma Bakanım olmak üzere deniz kuvvetleri konunun takibini yapıyorlar, tedbiri elden bırakmayacağız.