Erdoğan açıkladı, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Koca'nın "bayram gibi bayram" diyerek duyurduğu Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 maddelik yeni normalleşme kararlarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla duyurduğu Bilim Kurulu toplantısı bugün bugün saat 12:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı'ndaki toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Özellikle maske kullanımıyla ilgili yeni kararların alınması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla canlı yayında yeni normalleşmenin detayları açıklandı.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2 maddelik yeni normalleşme kararları

- Bilim Kurulu artık olağanüstü bir durum olmadığı sürece toplanmayacak

- Kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğu sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları haricinde kaldırıldı. Toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu sonrası yapması beklenen konuşma öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgındaki son durumu açıklarken canlı yayın kesildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının başlamasıyla canlı yayın devam etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

Koronavirüs salgınının ortaya çıkışından bugüne kadar milletimiz ve devletimize verdiğiniz hizmetler nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği gibi dünyamızın son 2 yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç her alanı etkileyen topyekün bir krize dönüştü. Hayatımızın olağan akışını karşı karşıya olduğumuz duruma göre tekrar düzenlemek zorunda kaldık ve ülkelerin her biri kendi kapasitede ve kabiliyetleri ölçüsünde salgınla mücadeleye girişti. Koskoca devletlerin havalimanlarında sınır kapılarında maske kapma yarışına girdiklerine şahit olduk. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Maruz kaldığı büyük yükün altında ezilmeyen sağlık alt yapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Tabi bu arada bir de bizim için çok önemli olan bazı hocalarımızı isimlerini de vereceğim onları da ebediyete uğurladık. Merhum Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi sınırlanırken biz sadece salgın döneminde şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle 16 binin üzerinde yeni yatağı da bu arada hizmete açtık. salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında asla zaafiyete müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında olduk. Her alanda olduğu gibi salgınla mücadelede de yol göstericimiz ve en önemli güç kaynığımız bilimin ışığı bilim insanlarımızın gayretleri olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü de bu süreci yakından takip ederek takdirlerini kendi platformlarında açıkça kaydetmiştir. Kriz dönemlerinde kamuoyunun beklentilerini karşılamak alınan kararlara uyulmasını sağlamak bunların muhtemel etkilerini yönetmek kolay değildir. Hükümet olarak bilimsel verilerle toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik. Ülkemizi bu sancılı dönemden sağ sağlim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuruyla bugün buradayız. Salgının başlangıcında bilinmeyen tanınmayan sonuçları kestirilemeyen bir virüsle karşı karşıya gelinmesinin yol açtığı belirsizlikler vardı.

Vatandaşlarımızı virüse karşı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi en hızlı şekilde ülkemize kazandırarak mücadeliy ön plana çıkardık. Kendi verilerimizi analiz ettikçe bilgilerimizi geliştirdik. Bilim insanlarımızın gayretleriyle yerli solunum cihazından tanı kitine, ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya birlikte imza attık. Kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri konumundayız.

Dünya genelinde 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardımda bulunduk. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hiç de hayırla yad edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir.

Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders diğer alanlar gibi sağlık alt yapısı ve hizmetleri konusanda da kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur. Bu hedefe hızla ulaşacağız.

Son 2 yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiç bir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleya ayıran değerli bilim insanlarımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 1 milyonm 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir.

Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmamıştır.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir.

Son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam duyurduğu 25 Nisan korona virüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.