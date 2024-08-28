Erdoğan açıkladı; Türkiye'den Bangladeş'e yardım desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Bangladeş'e yardım edileceğini duyurdu. Erdoğan, "16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık" dedi.

Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Sel sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, sel felaketinden etkilenen Bangladeş’te 16 bin 750 yardım paketini dağıtmaya başladığını bildirdi.

Erdoğan, "Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD’ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık" dedi.

"Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, "Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.