Erdoğan açıkladı: Yasaklar geri döndü, İşte yeni Türkiye haritası!

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan artan vaka sayıları ışığında haftasonu sokağa çıkma yasaklarının geri döndüğünü açıkladı.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI

- Çok yüksek riskli teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'inini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorilerdeki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık cumartesi ve pazar gnleri olacaktır.

- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek

- Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak. Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecektir.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

HUKUK VE EKONOMİ ALANINDAKİ REFORMLAR

Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların neticesinde değişimleri hep korumuş olmasıdır. Salgın döneminde de bu çizgiden asla kopmadık. Geçtiğimiz yıl yargı reformu strateji belgemizi hazırlamış ardından da buna uygun hukuki adımlarımızı atmaya başlamıştık. Bu ayın başında insan eylem hakları planını kamuoyuna sunduk. Yaklaşık 3 hafta öncede ekonomik reformlarımızı açıklamıştık. Türkiye ekonomisinin potansiyelinin göstergesi zaman zaman ortaya çıkan temelsiz finans hareketleri değil işte bu reform gündemidir. Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın takvimine uygun devam edeceğiz.

YENİ ANAYASA

Hiç şüphesiz en önemli reform başlığımız, milletimize sözünü verdiğimiz sivil anayasadır. Yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Geçmişte darbelerle hazırlanan yasaların, milletimizin beklentilerine cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki anayasa değişikliği gayretleri asıl metnin hukukuna zerh edilmiş, beklenen neticelere ulaşamamıştır. Mevcut anayasamızdaki bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin nedeni de işte budur. Sistemi artık 3. yılına yaklaşan tecrübeler ışığında geliştirmemizin de farkındayız. Biz bu anlayışla siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimin yeni anayasa hazırlanmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz.

'FABRİKALARDA MAKİNALAR HİÇ DURMADI'

Dünyanın en güzel kadim coğrafyasındaki bin yıllık varlığımızı, siyasi ve ekonomik adımlarımızla birlikte sürekli güçlendiriyoruz. Bölgemizde 1990'lardan beri yaşanan insanı ve siyasi krizler milletimizin birlik ve beraberliğiyle devletimizin gücünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Türkiye, çok partili siyasi hayata geçişle bir üst kademeye çıkardığı demokrasi mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle daha da yukarı çıkarmıştır. Elbette salgın uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimlerle birlikte hepimizin hayatında zorluklar açmıştır. Tedbirleri kimi zaman sıkılaştırarak kimi zaman esneterek, salgının tehditlerini en az seviyede tutmaya gayret ettik. Fabrikalarda makinalar hiç durmadı, ihracata yönelik üretim yapan fabrikaların çoğu bu yılın kapasitesini çoktan doldurdular. Kara yollarımıza demir yollarımıza, limanlarımıza yaptığımız yatırımların önemi tıpkı hastanelerde olduğu gibi bu dönemde iyi anlaşıldı. Yıllarca bizi ülkenin kaynaklarını taşa toprağa gömmekle suçlayanlar, şimdi niye güçlü alt yapı kurmadığımıza getirmeye başladılar.

'GELİN TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPIN'

Türkiye 19 yılda kazandırdığımız yatırımların anlamını daha da gösterecektir. Tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Bugün yatırım yapanlar da çok kısa sürede aynı kazançları elde edeceklerdir. Artık ülkemize yapılan yatırımların küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor. Türkiye, küresel bir merkez haline geliyor. Vatandaşlarımıza evlerindeki tuttukları altınları ve dövizleri finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomiye kazandırmalarını bir kez daha çağrısını yapıyorum. Türkiye'nin yatırımcılar için cazip bir ülke haline geldiği sözümüz afaki bir sözden ibaret değildir, somut verilere dayanıyor. Ülkemizde 103'bin şirket açılırken, kapanan sayısı 16'yı dahi bulmadı. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde eskiden 175 ülke arasında 84. sıradayken artık 190 ülke arasında 33. sıraya çıkmış bulunuyor. Bu tablo, özellikle yatırımcıların ülkemize olan inançlarının inşa ettiğimiz alt yapı sayesinde giderek arttığına işaret ediyor.

'ÜLKEMİZİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ'

Tabi ülkemizde felaket tellalları geçmişte olduğu gibi günümüzde de ön plandadır. Milletimiz bir tarafta istiklal harbini verirken, diğer tarafta bir kesim manda savunuculuğu yapıyor. Her yatırıma karşı "istemeyiz" diye ortaya döküldü. Ülkemiz terörle mücadele ederken birileri terör ağzıyla konuşmayı durdurmadı. Her krizde, insanların sokağa dökülüp ortalığı yakıp yıkması umuduyla olanları biliyoruz. Türkiye, sağlam altyapısı sürekli büyüyen kapasitesi yetişmiş insan gücü, cesur girişimci ve ihracatçı potansiyeliyle hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Asırlık senaryoların ürünleri prangaları kırıp atıyoruz. Tuzakları bozarak önümüze çıkan engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini anlayanlar, şimdi de gözlerini milletimizin birliğine kardeşliğine dikmiştir. Gezi Olayları'ndan, 15 Temmuz'a kadar milletimizi kendi içinde parçalayıp kırmak birbirine düşürmektir. Hamdolsun dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır. Yaşadığımız olayların bundan sonrası için çok daha dikkatli olmamız gerektiğini göstermektedir. Savunma sanayinden enerji sektörüne, siyasi özgürlüklere kadar sayısız yaşadığımız örneklere kadar bu riyakarlıklara kabul etmedik, etmeyeceğiz. Suriye'den Libya'ya Kıbrıs'tan Karadağ'a her yerdeki mücadelemizi başarıya ulaştırdık. Bize yüksek perdeden siyaset ve demokrasi dersi çalışanlar bu kararlı duruş karşısında eşit şartlarda ilişki tesis etmeye mecbur kalmışlardır. Önümüzdeki dönemde hayırlı gelişmeleri beraber yaşayacak, göreceğiz. Bu hayırlı dönem için çok daha fazla çalışacağız. İnşallah 2023'e varmadan bu başarıya ulaşacağımız inanıyoruz, yeni anayasamızla bunu taçlandıracağız. Son 8 yıldır neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırıları, nasıl bertaraf ettiğimizi anlatırken yaşanan sıkıntıları da gözardı etmiyoruz.

ERDOĞAN YENİ RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.

Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız.

Nisan ve Mayıs aytlarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.