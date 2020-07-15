Gazeteci-yazar Murat Yetkin, YetkinReport’ta yayınladığı son yazısında, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yazdı. Dün (14 Temmuz) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un “Sayın Fethullah Gülen” deyişini hatırlatan Yetkin, “Erdoğan aldanmasaydı, 15 Temmuz olmazdı” ifadelerini kullandı.



Yazısında, Erdoğan’ın o dönemde “Asgari müştereklerde buluşabildiğimiz zannıyla bunlara yardımcı oldum. Rabbim de milletim de bizi affetsin” dediğini aktaran Yetkin, Ergenekon davasını, şu an kaçak olarak aranan Zekeriya Öz’e o dönem Başbakanlık’a ait makam aracı tahsis edildiğini hatırlattı. “Erdoğan şimdi kime güveniyor” sorusunu yönelten Yetkin, ‘FETÖ’den boşalan kadrolarda şimdi başkalarının olduğunu belirtti. Yetkin’in yazısından bir bölüm şöyle:

“Erdoğan’ın Gülen yanılgısının bedelini milletçe ağır ödedik 2016’da 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece.Üzerinden dört yıl geçti. 15 Temmuz kâbusundan alnının akıyla çıkmış bir gazeteci olarak rahatlıkla konuşabiliyorum: Erdoğan, Fethullah Gülen’e ‘yanlış bir kararla’ güvenmeye devam etmeseydi, 15 Temmuz askeri darbe girişimi olmazdı.

15 Temmuz sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal ile Fethullahçılarla birlikte çok sayıda laik, demokrat, cumhuriyetçi kadrolar da tasfiye edildi. Ya siyasi kanat? Fethullahçıların bütün partilere girdiği ama bir tek -Erdoğan’ın iyi niyetli zannederek ‘destek olduğunu’ söylediği AK Parti’ye girememiş olduğuna kaç kişi inanıyor? Girenleri de kendileri ayıklamışlar, öyle söylüyorlar. Peki, yargılanmışlar mı? Hayır. Bülent Arınç, Melih Gökçek’i Ankara’yı cemaate “parsel parsel satmakla” suçladı. Harekete geçen savcı duydunuz mu bugüne dek?

Bugün boşalan o kadroların yerinde başkaları var. Şimdi yargı, güvenlik, eğitim filan onlara emanet. Yarın bir gün onlar da ters yollara saparlarsa, Erdoğan onların da gerçek niyetini anlamış olarak bir af daha mı diler bizden dersiniz? Ankara’da yoğun olarak konuşulan Cemaatle köprü kurmanın, ya da bölüp bir kısmını tövbe yoluyla AK Parti saflarına “kazanma” senaryolarına hiç girmeden soruyorum: Erdoğan şimdi kimlere güveniyor?”