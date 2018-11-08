SGK prim desteği 2019’da da devam edecek
SGK prim desteği 2019’da da devam edecek
Dünya devinden dolar için ''çılgın'' tahmin !
Dünya devinden dolar için ''çılgın'' tahmin !
Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?
Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?
Kayıp eşcinsel işçi bulundu; Müge Anlı'nın stüdyosu buz kesti !
Kayıp eşcinsel işçi bulundu; Müge Anlı'nın stüdyosu buz kesti !
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat ! İşte yeni enflasyonla kira zam oranları
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat ! İşte yeni enflasyonla kira zam oranları
Binlerce elektrik abonesine para iadesi !
Binlerce elektrik abonesine para iadesi !
Kaymakamlıkta dehşet ! Kadın polis memuru kafasına sıktı
Kaymakamlıkta dehşet ! Kadın polis memuru kafasına sıktı
Bakan Albayrak: Böyle devam ederse sürpriz olabilir
Bakan Albayrak: Böyle devam ederse sürpriz olabilir
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Kasım 2018 15:37

Erdoğan Aralık ayına yetişir demişti, işçiler iş bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık ayına yetişeceğini açıkladığı CCN Holding’in ihalesini aldığı Bilkent Şehir Hastanesi’nde işçiler 2 buçuk aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle dün itibariyle iş bırakma eylemine başladılar.

Erdoğan Aralık ayına yetişir demişti, işçiler iş bıraktı
A+ A-

2018 yılı itibariyle faz faz açılması planlanan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in finansmanı için, yerli ve yabancı 8 bankadan 890 milyon Avro'luk proje finansman kredisi sağlayan CCN Holding işçilere 2 buçuk aydır maaşlarını ödemiyor. 150’ye yakın işçi 9 aydır bünyesinde çalıştıkları CCN Holding’in ihalesini aldığı Bilkent Şehir Hastanesi ’nde maaşlarını alamadıklarından dolayı iş bırakma eylemi başlattı.

”Kurban bayramından beri paramız yok”

Genç Gazete'den Esra Tokat'ın haberine göre; 2 buçuk aydan beri neredeyse her gün maaşları için taşeron firma ile görüşmeye çalıştıklarını ama sürekli ödeme gününün ertelendiğini belirten işçiler ”Salı gidiyoruz,çarşamba gelin; çarşamba gidiyoruz perşembe gelin diye diye bizi oyaladılar ve neredeyse 3 aydır paramızı vermediler” diye konuştular. Konuştuğumuz işçiler en son kurban bayramında sadece 3 günlük yevmiye aldıklarını belirttiler ve ”Kurban bayramından beri paramız yok” dediler.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik açılışında dün bir konuşma yapan Recep Tayyip Erdoğan ”Bilkent’teki şehir hastanemizi de Aralık ayı itibarıyla da açacağız. Böylece Ankara da şehir hastanesine kavuşmuş olacak.” dedi.

bilkent , işçiler , recep tayyip erdoğan , iş bırakma , bilkent şehir hastanesi , eylem
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM