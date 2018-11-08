Erdoğan Aralık ayına yetişir demişti, işçiler iş bıraktı

2018 yılı itibariyle faz faz açılması planlanan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in finansmanı için, yerli ve yabancı 8 bankadan 890 milyon Avro'luk proje finansman kredisi sağlayan CCN Holding işçilere 2 buçuk aydır maaşlarını ödemiyor. 150’ye yakın işçi 9 aydır bünyesinde çalıştıkları CCN Holding’in ihalesini aldığı Bilkent Şehir Hastanesi ’nde maaşlarını alamadıklarından dolayı iş bırakma eylemi başlattı.

”Kurban bayramından beri paramız yok”

Genç Gazete'den Esra Tokat'ın haberine göre; 2 buçuk aydan beri neredeyse her gün maaşları için taşeron firma ile görüşmeye çalıştıklarını ama sürekli ödeme gününün ertelendiğini belirten işçiler ”Salı gidiyoruz,çarşamba gelin; çarşamba gidiyoruz perşembe gelin diye diye bizi oyaladılar ve neredeyse 3 aydır paramızı vermediler” diye konuştular. Konuştuğumuz işçiler en son kurban bayramında sadece 3 günlük yevmiye aldıklarını belirttiler ve ”Kurban bayramından beri paramız yok” dediler.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik açılışında dün bir konuşma yapan Recep Tayyip Erdoğan ”Bilkent’teki şehir hastanemizi de Aralık ayı itibarıyla da açacağız. Böylece Ankara da şehir hastanesine kavuşmuş olacak.” dedi.