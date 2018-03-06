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  3. 06 Mart 2018 21:26

Erdoğan Azerbaycan mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan Azerbaycan mevkidaşı Aliyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bu akşam telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangının can kaybına neden olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycan halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. 

İki liderin, görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere de değindikleri kaydedildi.

DHA

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