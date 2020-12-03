  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Aralık 2020 14:27

Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Aralık'ta Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
A+ A-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretinde öncelikli gündem Karabağ'daki gelişmeler olacak.

Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, Karabağ ile ilgili Türkiye ve Rusya arasında devam eden siyasi ve askeri görüşmeler ele alınacak.

Türkiye ve Azerbaycan'ın atacağı adımlar görüşülecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve diğer bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan , azerbaycan , ilham aliyev
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM