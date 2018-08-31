Erdoğan balık av sezonunun açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de balık av sezonunun açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kireçburnu Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katıldı. Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Av yasağına mutlaka uymalıyız. Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlıklarımızla ve ilgili tüm kurumlarımızla bu konuda üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin." dedi.