Erdoğan: ''Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle mesaj yayınladı. Salgından olumsuz etkilenenlerin sıkıntılarının giderileceğini açıkladı. Bayram sonrası kontrollü normalleşmenin başlayacağını açıklayan Erdoğan, "Güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayınladı. Bayram sonrası kontrollü normalleşmenin başlayacağını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Erdoğan, "Geçtiğimiz ramazan bayramında bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik" diye konuştu.

"Tedbirlerden etkilenenlerin sıkıntılarını gidereceğiz"

Erdoğan, tedbirlerden olumsuz etkilenenlerin sıkıntılarının giderileceğini açıkladı.

"Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretim istihdamı büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede biz gidereceğiz"

"Salgın sonrası ülkemiz dünyada hak ettiği yeri alacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumsuz bölgesel gelişmelere rağmen Türkiye'nin hedeflerine ulaşacağını vurguladı.

"Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye’yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız"