Erdoğan: Bölgede tüm krizlerin çözümü Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU ETRAFINDA KENETLENDİK"

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ağustos tarihimize zaferler ayı olarak giren öyle müstesna bir ay ki öyle bir müstesna. Bu özel ayın sonuna geldik. Ağustosu büyük bir zaferin yıl dönümüyle kapatıyoruz. Düşman hatlarını dağıtan kahraman ordumuz Meydan Muharebesi'yle İzmir yolunu açmıştı. Ebedi vatanımız Anadolu topraklarını hain emelleriyle kirleten düşmana karşı savaşı kazandık. Acısıyla tatlısıyla bir asrı geride bırakarak her biri diğerinin temsilcisi devletler silsilemizin son halkası cumhuriyetimizin sağlamlığını ispatladık. Aynı azimle Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlendik. Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarıyla birliğimize yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere milletçe eyvallah etmedik, milletçe tüm oyunları bozduk.

"TÜRKİYE HAKKINDA SAHTE BİR İMAJ İFADE EDİLİYOR"

Her zaferimiz gibi büyük taarruzla da üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını dosta düşmana gösterdik. 100. yıl marşını tüm birikimi anlatan eser olarak milletimizin her bir ferdinin sahiplenileceğine inanıyorum. Coğrafyamızda varlığımızı yok sayarak her şeyi yaşadığımız andan itibaren göstermeye kalkanlar masum değildir. Türkiye hakkında sahte bir imaj ifade ediliyor. Gerçek öyle değil. Sıkıntılarımız elbette vardır. Bunlar yarın da olacak. Son iki asrımızın en avantajlı dönemini yaşıyoruz. Bölgede tüm krizlerin çözümü Türkiye.

"HERKES TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNİ KONUŞUYOR"

Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 devletinden biri yapacağız derken bu donanıma güveniyoruz. Yıllarca milletin enerjisini hamasetle emenlerin kendi korkaklıklarını devletin siyaseti gibi sunanların devri kapanmıştır. Doğudan batıya kuzeyden güneye nereye giderseniz gidin herkes Türkiye'nin yükselişini konuşuyor. Türkiye'yi yeniden kendi içine kapatmak, tartışmaların içine çekmek için uğraşanlara rağmen bu başarıyı elde ettik. Hedeflerimize adım adım ilerlemeyi sürdüreceğiz. Dün 2023 demiştik mahcup olmadık. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir altyapı kurduk. Bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz inşallah mahcup olmayacağız. Yarın ne diyeceğimizi de gençlerimize bırakıyoruz. TEKNOFEST gençliği büyük coşkuyla yarınlara doğru yürüyüşte. gençlerimizin ufkunu heyecanını enerjisini gördükçe yarının Türkiye'sine güvenle bakıyoruz. Milletimizle beraber hedefe ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Salgın sebebiyle TBMM açılışı başta olmak üzere bazı kutlamaları arzu ettiğimiz kapsamda gerçekleştiremedik. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teydik. Oralardaki coşku her şeye değer. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal'den neferine kadar ordumuzun tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum.