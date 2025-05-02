Erdoğan: ''Bu alanda tabiri caizse şeytanın bacağını kırdık''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli enerji ve maden politikalarımızın hedefi bellidir; kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak, enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğal gaz ve petrol keşifleri ile bu alanda tabiri caizse şeytanın bacağını kırdık. Şimdi bu başarıları yeni bir aşamaya taşıyoruz. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı.

'BU ALANDA TABİRİ CAİZSE ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. Ana geçiş güzergahı olarak, arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin enerji güvenliği, doğrudan veya dolaylı olarak tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir. Enerji politikalarımızı hep bu hakikatin ışığında geliştirdik, meseleye hep bu açıdan yaklaştık. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı, emniyetli merkezi haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli enerji ve maden politikalarımızın hedefi bellidir; kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak, enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğal gaz ve petrol keşifleri ile bu alanda tabiri caizse şeytanın bacağını kırdık. Şimdi bu başarıları yeni bir aşamaya taşıyoruz. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz" diye konuştu.

'GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİMİMİZ 81 BİN VARİLİ GEÇTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yeni dönemde ülkemiz, enerji ve madencilik sektörlerinde dünyanın dört bir yanında yepyeni iş birliklerine imza atacak, küresel enerji güvenliğine eşsiz katkılar sağlayacaktır. Enerjide ulaştığımız seviyeyi sizlere burada kısaca özetlemek istiyorum. İlk açıkladığımızda muhalefet partilerinin 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar' diyerek alay ettiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan, 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. Arama ve üretim faaliyetleri için 540 kilometre uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Tabii bununla yetinmiyoruz; mevcut keşif alanlarındaki saha geliştirme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. Nihai hedefimiz olan günlük 100 bin varil petrol üretimine çok kısa bir süre içinde ulaşacağız. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz, 2025 Mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

'2026 YILI İÇERİSİNDE 20 MİLYON METREKÜP GÜNLÜK DOĞAL GAZ ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak hassasiyetle yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarımızda arzu edilen neticeyi aldığımızda, inşallah bambaşka bir hikaye yazacağız. Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkmasından sonra, ekonominin her alanında olduğu gibi enerjide de hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz. Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da yaklaşık 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. Öte taraftan, Sakarya Gaz Sahası'nda birinci fazı başarıyla tamamladık. Mevcut durumda 12 kuyudan günlük bazda 9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Ülkemizdeki 4 milyonu aşkın hanenin doğal gaz ihtiyacı buradan karşılanıyor. Geçtiğimiz yıl, Sakarya Gaz Sahası'nda kümülatif olarak yaklaşık 1,8 milyar metreküp üretim gerçekleştirdik. Çanakkale'deki 100'er üretim platformumuz, önümüzdeki yıl Sakarya Sahası'nda göreve başlayacak. Böylece günlük 10 milyon metreküp ilave üretim yapacağız. 2026 yılı içerisinde faz bir ve faz iki toplamında, yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimi 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda, konutlarımızın doğal gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılıyor olacağız" dedi.

DHA